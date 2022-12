Kamila Wybrańczyk założyła na siebie niezwykłą rzecz. Prezentowała się jak prawdziwa mistrzyni, fani byli wniebowzięci

Kamila Wybrańczyk póki co nie podbija świata freak-fightów. Co prawda wygrała pierwszą walkę przeciwko Kamili „Zusje” Smoguleckiej, ale później poniosła trzy porażki. Wydaje się, że sporym problemem mógł być tu dobór rywalek, bo w trzech kolejnych walkach Wybrańczyk mierzyła się m.in. z dużo bardziej doświadczoną Martą Linkewicz i z byłą mistrzynią świata w boksie, Ewą Brodnicką. Niedawno narzeczona Artura Szpilki sama przyznała, że nie czuje większej potrzeby, aby brać udział w kolejnych walkach, co nie oznacza, że znudziły się jej sporty walki. Niedawno pojawiła się wraz ze Szpilką na gali XTB KSW 77 i wykorzystała ten moment do przymierzenia... pasa tej federacji!

Kamila Wybrańczyk założyła pas KSW. Fala komentarzy

Kamila Wybrańczyk chętnie korzysta z mediów społecznościowych, gdzie udostępnia wiele zdjęć i nagrań. Na wielu z nich „Kamiszka” prezentuje się w dość skąpych strojach i odsłanianie ciała nigdy nie było dla niej problemem. Tym razem jednak Kamila Wybrańczyk nie postawiła na seksowną kreację, a coś bardziej nietypowego.

Narzeczona Artura Szpilki nagrała bowiem krótkie wideo, podczas którego ma na sobie pas mistrzowski federacji KSW. Kilkusekundowe nagranie spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem internautów. „Sztos kobieta”, „Petarda”, „Piękna” to tylko część komentarzy fanów Kamili Wybrańczyk pod jej najnowszym postem.