Kamila Wybrańczyk wygina ciało na rajskiej plaży. Jeden z fanów nie wytrzymał, ukochana Szpilki zareagowała momentalnie

To byłaby wielka walka

Sportowo Kamila Wybrańczyk nie ma za sobą najlepszego okresu. Po udanym debiucie na FAME MMA 9 przeciwko "Zusje" poniosła trzy bolesne porażki z rzędu. Najpierw uległa w mistrzowskiej walce Marcie Linkiewicz na FAME MMA 10, a następnie wyraźnie przegrała z Anną "IFBB Pro" Andrzejewską podczas FAME MMA 12. To był jej ostatni pojedynek dla pierwszej z polskich freak-fightowych federacji, po którym związała się kontraktem z High League. W organizacji Malika Montany nie przełamała jednak czarnej serii, przegrywając w czerwcu z Ewą Brodnicką. Od tamtej pory ukochana Artura Szpilki zrobiła sobie przerwę, którą wykorzystała m.in. na rajskich wakacjach z byłym pięściarzem. Jedno ze zdjęć z beztroskiego okresu wywołało niemiłą potyczkę z fanem.

Kamila Wybrańczyk wygina ciało w samym bikini i konfrontuje się z fanem

"Kamiszka" opublikowała fotografię z plaży, na której była w stroju kąpielowym. W takim wydaniu zaprezentowała wysportowaną sylwetkę, ale jej ciało zdobią też liczne tatuaże. Dla fanów 36-latki nie powinno być to zaskoczeniem, jednak jeden z użytkowników Instagrama mocno skrytykował jej urodę. "Wszystko ładnie, pięknie, ale tyle tych dziar to nie potrzeba" - napisał. Jego komentarz błyskawicznie spotkał się z odpowiedzią freak-fightowej gwiazdy.

"To ja je noszę, nie ty" - wypaliła Wybrańczyk. Dosadna riposta spotkała się z uznaniem innych internautów, którzy zostawili polubienie przy tym wpisie. Znaczna większość fanów była zachwycona wakacyjnymi fotkami kobiety w samym bikini. Aprobatę wyraziła m.in. siostra "Szpili", Ania! "Pięknie" - napisała pod postem ukochanej swojego brata. "Artur to cholerny szczęściarz", "Bije od Ciebie pozytywna energia" - to inne z pozytywnych komentarzy pod gorącymi zdjęciami "Kamiszki". Poniżej znajdziesz więcej pikantnych ujęć Kamili Wybrańczyk:

i Autor: Instagram/Kamila Wybrańczyk Kamila Wybrańczyk zgasiła fana