Tak u Artura Szpilki będą wyglądać Święta Bożego Narodzenia! Kamila Wybrańczyk z niczym się nie kryła, mówi o przywileju

Okres przed Świętami Bożego Narodzenia dla wielu osób jest najpiękniejszym czasem, kiedy przygotowuje się na Wigilię oraz Boże Narodzenie, m.in. sprzątając swój dom oraz przygotowując przepyszne potrawy, niekiedy dla całej rodziny - jak robią to chociażby Anna i Robert Lewandowscy. Okazuje się jednak, że Artur Szpilka i jego ukochana Kamila Wybrańczyk nie mają w tym roku takich obowiązków, bowiem nadchodzące święta spędzą nieco inaczej, niż w swoim domu.

W taki sposób Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk spędzą Święta Bożego Narodzenia!

Zawodniczka FAME MMA oraz HIGH League zwróciła się do swoich fanów w mediach społecznościowych, przy okazji ujawniając, jak ona i Artur Szpilka mają zamiar spędzać w tym roku Święta Bożego Narodzenia. To jednak nie wszystko, bowiem "Kamiszka" przy okazji zdradziła, że nie jest osobą, która lubi spędzać dużo czasu w kuchni na przygotowywaniu dań, chociaż z pewnością by sobie z tym poradziła.

Tak u Artura Szpilki będą wyglądać Święta Bożego Narodzenia!

- Ja wiem, że jesteście zajęci, bo gotujecie itd. Ja na szczęście na święta jadę do rodziny, więc mam ten przywilej, że nie muszę gotować i nie lubię, nienawidzę i chyba nawet nie umiem. Jakbym miała coś zrobić to… nie lubię (...) - wyznała na Instagramie "Kamiszka" zdradzając swoim fanom, że najbliższe dni za zamiar spędzić najpewniej w swoim domu rodzinnym.

