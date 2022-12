Lewandowscy pochwalili się przygotowaniami do Świąt. Właśnie to robią w kuchni, cukierniczy majstersztyk

Niezbyt udany mundial i afera premiowa

Choć reprezentacja Polski po raz pierwszy od 1986 roku wyszła z grupy na MŚ, Robert Lewandowski nie może zaliczyć tego turnieju do udanych. Snajper Barcelony zdobył co prawda dwie bramki, do których dorzucił asystę, ale nie przykryło to jego niezbyt dobrych występów. Kapitan naszej reprezentacji długimi momentami był niewidoczny, a w decydującym momencie meczu z Meksykiem zmarnował rzut karny. Cieniem na występie Lewandowskiego kładzie się też późniejsza „afera premiowa”. Choć 34-latek zabrał w tej sprawie jasne stanowisko, niesmak związany z dzieleniem wirtualnej jeszcze wtedy premii pozostał.

Przygotowania do ligi oraz… Świąt

Choć Lewandowscy po mundialu udali się na krótkie wakacje, Robert już przed kilkoma dniami pojawił się w Barcelonie, aby rozpocząć przygotowania do kolejnych meczów ligi hiszpańskiej. 34-latek – jak to ma w zwyczaju – bardzo ciężko trenuje, w wolnych chwilach pomaga natomiast żonie w przygotowaniach do Świąt Bożego Narodzenia. Jak się okazuje, Anna i Robert posiadają nie tylko liczne talenty kulinarne, ale i… cukiernicze. Tym razem postanowili upiec świąteczne pierniczki, o czym druga połówka piłkarza nie omieszkała pochwalić się na Instagramie. Para wygląda na niezwykle szczęśliwą i dumną ze swojego dzieła. Pozazdrościć!