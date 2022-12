Mateusz Borek jednym słowem podsumował afery wokół reprezentacji Polski! Komentator TVP nie owijał w bawełnę, mocne słowa

Niedawno zakończone mistrzostwa świata w Katarze na długo zapadną w pamięci kibiców, nie tylko przez fakt, że Leo Messi po raz pierwszy zgarnął najważniejszą nagrodę w piłce reprezentacyjnej, ale również przez ogrom bramek i emocji, jakie towarzyszyły nam przez prawie miesiąc. Po zakończeniu mundialu, nie mogło oczywiście zabraknąć zestawień, z których wybrani zostaliby najlepsi oraz najgorsi gracze turnieju, na co zdecydował się chociażby Mateusz Borek. Przy okazji skwitował on to, co dzieje się obecnie wokół reprezentacji Polski.

Mateusz Borek potrzebował tylko jednego słowa, aby skomentować to, co dzieje się wokół kadry Michniewicza! Mocny przekaz

Komentator TVP nie ukrywał, że jego zdaniem kadra prowadzona przez selekcjonera Czesława Michniewicza była na najlepszej drodze, aby zapisać się tylko i wyłącznie złotymi zgłoskami w historii polskiej piłki, jednak po historycznym awansie, większą uwagę przykuły kolejne afery, które zaczęły wychodzić na światło dzienne i Mateusz Borek zdecydował się podsumować to wszystko jednym słowem.

- I jeszcze jedno rozczarowanie… To wszystko, co się wydarzyło po całkiem przyzwoitym występie reprezentacji Polski, a więc to zamieszanie, premie… Be! - powiedział na antenie "TVP Sport" Mateusz Borek, podsumowując wszystko to, co działo się przez ostatni miesiąc w Katarze. Jeśli chodzi z kolei o największe rozczarowanie zdaniem Borka w kwestii piłkarza, to komentator TVP wskazał na Cristiano Ronaldo, który kompletnie nie poradził sobie z tym mundialem.

