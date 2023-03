Mariusz Pudzianowski otrzymał potężny cios. Jeszcze niedawno to było nie do pomyślenia, bolesna rzeczywistość

Internauci, którzy śledzą profile Kamili Wybrańczyk w mediach społecznościowych, w szczególności jej konto na Instagramie doskonale wiedzą, że "Kamiszka" codziennie ma pełne ręce roboty, nie tylko zajmując się domem, ale w powodzeniem prowadząc również swoje kolejne biznesy przynoszące jej nie tylko finanse, ale również poczucie spełnienie i dumy. Dodatkowo życiowa partnerka Artura Szpilki miała okazję stoczyć łącznie aż cztery walki dla FAME MMA i HIGH League. To wszystko wymaga od Kamili Wybrańczyk niemałego poświęcenia, jednak jak się okazuje, lubi ona taki styl życia.

Kamila Wybrańczyk przyznała to sama przed sobą. Gwiazda FAME MMA i HIGH League zdecydowała nie na niełatwe wyznanie

W ostatnim czasie "Kamiszka" relacjonowała na swoim Instagramie wyprawę do magazynu jej firmy i jak się okazuje, po niemal całym dniu pracy, to nie był jeszcze koniec jej obowiązków. Wtedy to Kamila Wybrańczyk postanowiła przyznać się do czegoś przed samą sobą i przed jej fanami. Dla wielu to temat tabu.

Kamila Wybrańczyk zdecydowała się na piekielnie trudne wyznanie! Dla wielu to temat tabu, ukochana Szpilki przyznała to przed sobą

- Ja już jestem w domu słuchajcie, już siedzę przed komputerem i pracuję… No po prostu jestem pracoholikiem. No dramat po prostu jakiś, ale cieszę się. Lubię, jak coś się dzieje - oznajmiła na Instagram Stories Kamila Wybrańczyk przyznając się do tego, że pracuje więcej, niż faktycznie by mogła. Mimo to "Kamiszka" może być dumna ze swoich działań, bo jej projekty niezmiennie działają bez zarzutu.

