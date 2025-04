Karolina Owczarz zaszalała! Pokazała dekolt do samego pępka, zrobiło się gorąco jak w lipcu

Ujawniono nieznaną zasadę walki Mariusza Pudzianowskiego z Eddiem Hallem na KSW 105! To wiele zmienia

Karolina Owczarz w odważnym stroju. Dekolt aż po sam brzuch!

Karolina Owczarz nie ma za sobą najlepszego okresu w karierze. W 2023 roku przegrała na gali XTB KSW 81 a Adrianną Kreft przez poddanie w pierwszej rundzie. Ponad rok później Owczarz postanowiła spróbować swoich sił w FAME MMA, jednak i tam jej się nie powiodło – zawodniczka MMA przegrała bowiem w formule K-1 z Martą Linkiewicz, choć decyzja sędziowska nie była jednogłośna. Owczarz do KSW już nie wróciła i obecnie związana jest z Global Fight League – nowej organizacji, która podchodzi do rywalizacji w MMA w nieco inny sposób, ponieważ zawodnicy są pogrupowani w zespoły i będą walczyli o jak najwyższe miejsce w lidze. Póki co nie ogłoszono jednak jeszcze pierwszego wydarzenia spod szyldu GFL.

KOLOSEUM - KAROLINA OWCZARZ

Karolina Owczarz skupia się więc obecnie na treningach i utrzymaniu jak najwyższej formy w oczekiwaniu na pierwsze starcie w GFL oraz na spędzaniu czasu z najbliższymi. Niedawno udostępniła na swoim profilu na Instagramie zdjęcia z szybkich wakacji, na które udała się ze swoim partnerem. – Mistrzowie 24-godzinnych wakacji – napisała Karolina Owczarz w opisie posta. W oczy rzuca się przede wszystkim pierwsze zdjęcie, na którym była zawodniczka KSW pozuje prześwitującej stroju, którego dekolt sięga niemal do pępka. „Piękna”, „Super”, „Jaka piękna”, „Boska” - pisali fani w komentarzach zachwyceni Karoliną Owczarz. Wielu kibiców było także ciekawych, gdzie udała się para, a z odpowiedzią pospieszyła sama zawodniczka, oznaczając w odpowiedzi jeden z krakowskich hoteli. Najnowsze zdjęcie Karoliny Owczarz zobaczycie poniżej.

