Pierwsza konferencja przed galą CLOUT 1 odbędzie się 12 lipca w Warszawie i fani freak-fightów mogli spodziewać się, że tuż przed wydarzeniem nowa federacja zacznie masowo ogłaszać nazwiska zawodników, którzy związali się w organizacją, której medialnymi włodarzami są Lexy Chaplin i Sławomir Peszko. Po tym, jak poznaliśmy już dwa mocne zestawienia, przyszedł czas na wielkie nazwisko.

Jay Silva nowym zawodnikiem CLOUT MMA! Federacja odpaliła prawdziwą bombę

Na Twitterze federacji CLOUT MMA pojawiła się pewna zagadka, która miała podpowiedzieć internautom, kto zostanie ogłoszony jako kolejny zawodnik organizacji i ci, jak mogło się na początku wydawać, nie mieli z nią większych problemów. - Kto to jest? Walczył w UFC, występował w KSW, Wyjdzie do klatki CLOUT MMA – brzmiała zagadka. To od razu skojarzyło się internautom z Normanem Parkiem i byli oni przekonani, że to właśnie Irlandczyk z Północy zasili szeregi organizacji, ale byli daleko od poprawnej odpowiedzi.

Kolejna gwiazda zasila szeregi CLOUT MMA! Tego nie spodziewał się nikt, Jay Silva wejdzie do klatki nowej federacji

- Walczył się z Pudzianem, toczył legendarne boje z Materlą, mierzył się z rywalami w UFC, a teraz wyjdzie do klatki CLOUT MMA!🥊🔝 TOMASZ SARARA kontra JAY "DA SPYDA KILLA" SILVA już 5 sierpnia w Warszawie - poinformowała federacja ogłaszając kolejne zestawienie, jakie zobaczymy podczas zbliżającej się pierwszej gali CLOUT MMA. Pojedynek odbędzie się w formule K-1 w małych rękawicach, na dystansie 3x3 minuty.