Krew odpłynęła nam z twarzy po tym, co spotkało Artura Szpilkę. Nagranie tylko dla ludzi o mocnych nerwach

Artur Szpilka nie może narzekać na brak aktywności w swoim życiu. Były pięściarz i jeden z największych obecnie gwiazdorów federacji KSW jest przy okazji jednym z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w naszym kraju, przez co nie brakuje chętnych artystów, aby m.in. nagrać odcinek ze "Szpilą". Tym razem pięściarz miał okazję wystąpić na kanale "Iluzjonista Y", gdzie prowadzący pokazywał mu różne magiczne sztuczki. Jedna z nich dotyczyła przebicia karty owiniętej wokół palca serdecznego ogromnym gwoździem. Iluzjonista od razu przestrzegł Szpilkę, że to tylko magiczna sztuczka, jednak osoby niewtajemniczone w to, co się dzieje, mogą poczuć się słabo już na sam widok tej sztuczki. Zobaczcie sami poniżej.

