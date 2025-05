Marc Gual: Oczekuję meczu na naszych zasadach

Marc Gual, napastnik Legii Warszawa, opowiedział o swoich oczekiwaniach przed finałowym starciem z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski. Piłkarz podkreślił, że liczy na dominację stołecznego zespołu i grę zgodnie z założeniami taktycznymi.

- Oczekuję meczu na naszych zasadach - tłumaczył Gual. - Będziemy grali zgodnie z naszymi założeniami. Chcemy dominować w tym meczu. Tego się spodziewam. Najważniejsze jest zwycięstwo. Nie ma znaczenia, kto strzeli zwycięskiego gola. Każdy z nas może go strzelić.

Finał będzie otwarty dla Legii i Pogoni

Hiszpan odniósł się również do charakteru spotkania, sugerując, że może ono przypominać ostatni mecz obu drużyn. Jednocześnie zaznaczył, że w finale szanse obu zespołów są wyrównane.

- Myślę, że spotkanie będzie otwarte dla każdego zespołu - zaznaczył Gual. - Może być podobne do ostatniego meczu z Pogonią. Oczywiście będzie to spotkanie, w którym szanse oceniam 50 na 50. Jest to finał, dlatego bardzo ważne będzie, aby podejść do niego z dużą pewnością siebie.

Legia musi zrobić to, co sobie założyła

Napastnik Legii podkreślił, że szanse w finale rozkładają się po równo. Zapytany o to, co będzie kluczem do sukcesu, odpowiedział:

- Mogę powtórzyć, że finał to 50 na 50 - przekonywał Gual. - Nie zmienię zdania. Najważniejsze jest to, żebyśmy zrobili na boisku to, co sobie założyliśmy.

Legia lubi takie mecze

Hiszpański as Legii uważa, że warszawski zespół jest dobrze przygotowana do meczów o wysoką stawkę.

- Mamy taką umiejętność, żeby się skoncentrować na konkretnym meczu - stwierdził Gual. - Lubimy spotkania tego typu. Wiemy, jak się do nich przygotować. Stawka to wszystko albo nic.

