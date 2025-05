Legia jest rekordzistą Pucharu Polski

Do Legii należy rekord Pucharu Polski. Zdobyła go już 20 razy. Przystąpi do finału bardzo zdeterminowana. To dla niej najważniejszy mecz w sezonie. Świetnie spisywała się w Lidze Konferencji, ale teraz musi pokonać Pogoń, aby znów mieć okazję występów w Europie. W tym momencie z ligi będzie to trudne do zrealizowania, bo warszawski zespół zajmuje dopiero piąte miejsce. - Będziemy walczyć o to trofeum do samego końca - zadeklarował Goncalo Feio, trener stołecznego klubu.

Kacper Tobiasz znów błyśnie na Stadionie Narodowym?

Portugalczyk ucieszył się z dyspozycji podopiecznych, którzy wygrali trzy ostatnie mecze. Do gry gotowi są Marc Gual i Paweł Wszołek, którzy wyleczyli urazy. W ostatniej ligowej rywalizacji obu klubów Kacper Tobiasz nie dał się pokonać asom Pogoni. To właśnie bramkarz Legii był bohaterem finału Pucharu Polski przed dwoma laty z Rakowem, gdy w konkursie jedenastek obronił decydującego karnego. Czy teraz znów błyśnie na Stadionie Narodowym?

Tyle że Kamil Grosicki także ma wielki apetyt na triumf. Przed rokiem Pogoń była faworytem finału, ale przegrała z Wisłą Kraków. Kapitan Portowców chciałby w końcu zdobyć pierwsze trofeum w historii szczecińskiego klubu.

To będzie wielka bitwa na Stadionie Narodowym! Stawka finału Pucharu Polski jest ogromna. Walka toczy się nie tylko o 5 mln zł, które zgarnie zwycięzca, ale najistotniejsze jest tutaj zapewnienie sobie biletu do europejskich pucharów na przyszły sezon. Kto zatem będzie górą: Kacper Tobiasz (23 l.) z Legii czy Kamil Grosicki (37 l.) z Pogoni?

