Stal spadnie, bo Jakub Mądrzyk wpadł do bramki

W drugiej połowie mielczanie zdobyli dwie bramki. Wyrównał Alvis Jaunzems, a po dziesięciu minutach kapitalnie przymierzył Robert Dadok. Jednak nawet nie zdążyła się nacieszyć z tego prowadzenia. Po wznowieniu gry Bartłomiej Kłudka dośrodkował na pole karne. Nie było to najlepsze zagranie, ale bramkarz Mądrzyk stracił orientację i wpadł z piłką do bramki! To był kuriozalny błąd.

- Kolejny wyjazd i kolejna strata punktów - powiedział trener Ivan Djurdjević podczas konferencji prasowej. - Od samego początku byliśmy zespołem lepszym, który przeważał w każdym elemencie. Mieliśmy sporo okazji. Bramka na 1:0 dość łatwa. Naszym obrońcom uciekł Dawid Kurminowski, ale w przerwie dokonaliśmy kilku korekt i w drugiej połowie udało się nam wyrównać i wyjść na prowadzenie. Bardzo krótko, bo widać, że życie ma inne plany.

Ivan Djurdjević: Tracimy kuriozalne bramki

Szkoleniowiec przyznał, że jego podopieczni tracą kuriozalne gole.

- Wyjazd do Gdańska i tutaj, to dużo straconych punktów - analizował Djurdjević. - Ale pokazujemy coraz lepszą grę, lepszą formę fizyczną. Mamy przeciwko sobie czas, którego nie ma. Myślę, że zespół może być dumny z siebie, w jaki spoób zagrał, w jaki sposób prowadziliśmy grę. Bramki, które tracimy są po prostu kuriozalne i dosyć ciężkie do zaakceptowania.

Trener Stali wierzy w utrzymanie

Sytuacja Stali jest trudna, ale trener nie traci nadziei.

- Staram się być optymistą - podkreślił Djurdjević. - Na chwilę opuścimy ostatnie miejsce. Po takim meczu wierzę jeszcze więcej. Mówię zawodnikom, że mamy grać w piłkę, widowiskowo. Widać rzeczy, które wprowadzamy do naszej gry. Walczymy dalej. Wiem, że nas goni czas, ale pewnych rzeczy nie przyspieszymy i nie ogarniemy tak łatwo. Jest dużo rzeczy, które napawają nas optymizmem. Musimy wierzyć do końca.

