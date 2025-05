Kacper Trelowski pędzi po drugie mistrzostwo

W ekstraklasie Trelowski debiutował przed czterema laty. Wtedy dołożył cegiełkę do srebrnego medalu i zdobycia Pucharu Polski. W kolejnej edycji miał wkład w wywalczenie tytułu. Ubiegły sezon spędził w Śląsku, ale tam sobie nie pograł. Przed starem rozgrywek wrócił do Rakowa, gdzie jest podporą Rakowa. Zagrał we wszystkich meczach, w których puścił tylko 19 goli. Pod tym względem defensywa Medalików jest najlepsza w lidze.

Jakub Mądrzyk przyszłością Rakowa

Trener Papszun ceni Trelowskiego, bo ten zapewnia spokój na pozycji bramkarza. Przy okazji meczu ze Stalą szkoleniowiec został zapytany także o Jakuba Mądrzyka, który jest piłkarzem Rakowa. W poprzedniej kolejce było o nim głośno, bo interweniował tak, że wpadł z piłką do bramki i mielczanie dali sobie wydrzeć wygraną z Zagłębiemm.

- Najlepsi na świecie popełniają takie błędy - powiedział Papszun. - Oczywiście oprócz Trelowskiego, bo jemu się takie błędy nie zdarzają. Mam nadzieję, że tak będzie dalej. Cieszę się, że Kuba gra. Jego ścieżka jest modelowa. Druga liga, pierwsza liga i ekstraklasa - wszystko gra. To duże doświadczenie i duża presja, bo walczy z drużyną o utrzymanie. Mam nadzieję, że to doświadczenie zaprocentuje na tyle, że w niedalekiej przyszłości będzie pierwszym bramkarzem Rakowa. Taki jest plan. Myślę, że niebawem włączy się do walki. Nie wiadomo, jak też potoczą się losy Kacpra, bo w piłce wszystko bardzo dynamicznie się dzieje - dodał.

Obaj bramkarze dojrzewają

Szkoleniowiec wierzy zarówno w talent Trelowskiego i Mądrzyka.

- Młodzi ludzie, jak mają poukładane życie osobiste, poukładaną głowę i trafią do dobrego środowiska, to szybko mają szansę, żeby się rozwinąć i samemu wypromować - przekonywał Papszun. - Nabyli już duże doświadczenie, a to też procentuje. Dojrzewają jako ludzie, ale wspólny mianownik jest taki, że to są naprawdę poukładani chłopcy. Mają duży intelekt i wartości, które niosą przez to młode życie - wyznał.

Przed Rakowem piękny moment

Papszun liczy na to, że Raków w Mielcu przybliży się do mistrzostwa.

- Przed nami piękny moment - zaznaczył trener lidera. - Oby trwał jak najdłużej i żebyśmy szli tą drogą. Znowu jesteśmy krok do przodu i z optymizem patrzymy na kolejne spotkanie - podkreślił Papszun.

