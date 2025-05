i Autor: Cyfrasport Steve Kapuadi, Jan Ziółkowski

Finał Pucharu Polski

Pogoń - Legia. Jan Ziółkowski i Steve Kapuadi mają plan na trofeum! [WIDEO]

Piłkarze Legii są rekordzistami Pucharu Polski. Zdobyli go 20 razy. Teraz chcą pokonać Pogoń i znów go zdobyć. Jan Ziółkowski i Steve Kapuadi mają na to plan! Gwiazdy Legii nagrałały specjalny film "Napad na Narodowy". Każdy z nich ujawnił aktorski talent!