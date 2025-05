Kamil Grosicki: Niedokończony biznes Pogoni

Stawka finałowego starcia jest ogromna. Zwycięzca zdobędzie nie tylko prestiżowe trofeum, ale także zapewni sobie awans do europejskich pucharów i wzbogaci się o 5 mln zł.

- To jest na pewno piękna historia wrócić z Pogonią na Stadion Narodowy, na finał - powiedział Kamil Grosicki. - Trener na początku tej przygody w Pucharze Polski powiedział, że mamy biznes niedokończony. I tak jest, bo mamy wielki finał, wielkie święto. Jako kapitan jestem dumny, że drugi raz z rzędu przyjeżdżam z drużyną na wielki finał. Mam nadzieję, że tym razem puchar pojedzie do Szczecina.

Finał Pucharu Polski. Kamil Grosicki z Pogoni czy Kacper Tobiasz z Legii sięgnie po trofeum?

Europejskie puchary marzeniem Pogoni

Grosicki odniósł się także do kwestii europejskich pucharów.

- Dla obu klubów może to być przepustka do europejskich pucharów - tłumaczył kapitan Pogoni. - Ale tak na to nie patrzymy. Patrzymy na to, co się wydarzy. Zrobimy wszystko, żeby być dobrze w ten mecz wejść, rozegrać i wygrać. Nagrodą oprócz pucharu będą europejskie puchary. Oczywiście to też jest nasze marzenie, grać w europejskich pucharach. Najpierw trzeba wygrać mecz, a potem patrzyć w przyszłość.

Kolejna szansa Pogoni, aby przejść do historii

Kapitan Pogoni nie ukrywa, że celem drużyny jest zdobycie trofeum.

- Mamy na to wpływ, żeby zdobyć to trofeum dla Szczecina - wyznał Grosicki. - Wszyscy o tym marzymy i będziemy na to ciężko pracować. Ale też nie możemy cały czas na siebie narzucać takiej presji, że to jest ten dzień, że jest ostatni, jakby kolejnych dni nie było związanych z meczami i zdobyciem pucharu. Mamy kolejną szansę przejść do historii. I to jest najpiękniejsze, że po roku wracamy na Stadion Narodowy.

Kapitan Pogoni z uznaniem o Legii

Grosicki z niecierpliwością czeka na mecz i wyjątkową atmosferę.

- Tak jak trener powiedział: musimy jako Szczecin, jako klub być dumni, że tutaj jesteśmy - dodał pomocnik Pogoni. - To nie jest tak, że każda drużyna może sobie tutaj grać co tydzień czy co miesiąc. Bardzo ciężko na to pracowaliśmy, żeby po roku tutaj wrócić i zagrać wielki mecz z wielką drużyną, jaką jest Legia. Nie mogę się doczekać spotkania, bo atmosfera będzie fantastyczna. Kibice z obu stron zrobią wszystko, aby to święto było na najwyższym poziomie. To samo my piłkarze musimy zrobić na boisku. Mam nadzieję, że to my po meczu będziemy się cieszyć.

