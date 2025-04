i Autor: Cyfrasport Kamil Grosicki, Steve Kapuadi

Wielka kasa dla portowców

Taka premia... to jest premia! Piłkarze Pogoni mają o co grać w finale Pucharu Polski

Kibice – zwłaszcza ci z Warszawy i Szczecina – odliczają już godziny do piątkowego finału Pucharu Polski. Pogoń po raz piąty w swej historii zagra w decydującym boju o to trofeum, nigdy jednak do tej pory nie trafiło ono do jej gablot. Teraz szczecinianie mogą liczyć na gigantyczną premię za ewentualny triumf w meczu na PGE Narodowym.