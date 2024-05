Pogoń - Wisła relacja na żywo. Finał Pucharu Polski wynik live 2.05

Pogoń Szczecin - Wisła Kraków -:-

Pogoń - Wisła relacja na żywo

Przed sezonem z pewnością Pogoń Szczecin mogła być uważana za zespół, który może znaleźć się w finale Fortuna Pucharu Polski – jako jeden z najsilniejszych zespołów poprzedniej kampanii, obok Rakowa, Legii i Lecha była po prostu jednym z faworytów. Później jednak sezon układał się tak, że „Portowcy”, nie spisywali się już tak dobrze i w półfinale to ich rywal, Jagiellonia Białystok, będąca obecnie liderem Ekstraklasy, była faworytem do awansu dalej. Ostatecznie to jednak Pogoń zwyciężyła po dogrywce i jest już niezwykle blisko pierwszego trofeum w swojej historii.

Obecność Wisły Kraków w finale jest zdecydowanie większą niespodzianką, niż to Pogoni. „Biała Gwiazda” to póki co cień dawnej potęgi i obecnie odbudowuje ona swoją pozycję walcząc dopiero o awans do Ekstraklasy. Szanse na bezpośredni awans są czysto matematyczne, a nawet barażów Wisła nie może być pewna. Nawet jeśli się w nich znajdzie, to i tak będzie musiała pokonać jeszcze dwa inne zespoły w walce o upragnioną promocję. Dlatego też tak niezwykła jeszcze szansa na to, że „Biała Gwiazda” i tak może sięgnąć po trofeum! Wisła pokazała też, że potrafi radzić sobie z drużynami z Ekstraklasy, bowiem w ćwierćfinale poradzili sobie z Widzewem, a w półfinale z Piastem Gliwice.