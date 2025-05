Efthymis Koulouris o celu Pogoni. Taką miał prośbę do żony przed finałem

Rafał Augustyniak, obrońca Legii Warszawa, emanował pewnością siebie i podkreślił, że Legia jest dobrze przygotowana do finału Pucharu Polski.

- Na pewno mecz pucharowy jest dla nas bardzo ważny - powiedział Rafał Augustyniak. - Legia na tym stadionie zawsze wygrywa, więc nastawienie jest bardzo pozytywne. Wychodzimy z chęcią wygrania tego pucharu i zabrania go ze sobą.

Augustyniak odniósł się także do znajomości obu drużyn, sugerując, że początek meczu może być zachowawczy.

- Z Pogonią znamy się bardzo dobrze - przyznał doświadczony obrońca. Legii. - Gramy ze sobą wiele meczów. Myślę, że na pewno początek będzie zachowawczy. Będziemy badać się na boisku. Mam nadzieję, że tak jak powiedział Marc Gual, że to my przejmiemy kontrolę i wygramy to spotkanie.

Obrońca Legii skomentował również przewidywania bukmacherów, którzy stawiają Legię w roli faworyta.

- Bukmacherzy są od tego, żeby typować faworytów - stwierdził Augustyniak. - Czujemy się pewnie. Czujemy się mocni. W ostatnich meczach pokazaliśmy, że jesteśmy w niezłej formie. Przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo. Daleko nie mieliśmy, więc mam nadzieję, że to wszystko potoczy się po naszej myśli.

Augustyniak przyznał, że drużyna nie jest zadowolona z piątej pozycji w ekstraklasie, ale w tej chwili skupia się wyłącznie na finale Pucharu Polski.

- Na pewno nie jesteśmy zadowoleni z sytuacji w lidze - podkreślił defensor Legii. - Ale to teraz schodzi na drugi plan. Teraz jest finał Pucharu Polski. Nie wiem, czy to kwestia motywacji, koncentracji, ale wychodziliśmy z tych meczów praktycznie zwycięsko. Można powiedzieć, że to nie będzie nasz pierwszy finał, bo w tym sezonie już zagraliśmy ich kilka. Mamy doświadczenie.

Piłkarz odniósł się także do presji ciążącej na obu zespołach.

- Na pewno z pozycji faworyta gra się trudniej - wyznał Augustyniak. - Presja ciąży na nas, ale i na Pogoni. Nie wygrali żadnego trofeum, więc ten mecz tak naprawdę jest dla nich najważniejszy. Myślę, że także jest duża presja po ich stronie.

