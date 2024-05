Krzysztof Radzikowski pokazał jedno zdjęcie i zaczęły się pytania. Fani musieli zwrócić na to uwagę

Co go skłoniło?

Fani zwrócili uwagę na sylwetkę "Radzika"

Gdy Krzysztof Radzikowski debiutował w FAME MMA, wydawało się, że może zrobić we freak-fightach dużą karierę. Mimo że przegrał on z Piotrem Piechowiakiem, to zaprezentował się bardzo dobrze. Wszystko wskazuje jednak na to, że były strongman nie porozumiał się z federacją w sprawie kolejnych starć i póki co na jednym występie zakończył on swoją przygodę. Nie oznacza to jednak, że nie trenuje, o czym świadczą jego nierzadkie publikacje. Oprócz zajęć MMA trenuje on oczywiście nieprzerwanie na siłowni i fani wciąż mocno zwracają uwagę na sylwetkę Krzysztofa Radzikowskiego.

Tym razem postanowił on udostępnić zdjęcie z wyprawy rowerowej z synem. Okazało się, że fani od razu zwrócili uwagę właśnie na to, jak wygląda Krzysztof Radzikowski. W ostatnim czasie chwalił się on, że mocno zredukował swoją wagę, ale zdaniem internautów wygląda, jakby znów przybrał na masie i pod ostatnim zdjęciem padło sporo pytań na ten temat. – Ostatni dzień długiego weekendu majowego zaczynamy na sportowo. Później oczywiście grill – napisał „Radzik” pod zdjęciem, na którym pozuje przy rowerze. „Jak waga Krzychu? Bo dobrze wyglądasz”, „O, widać, że masa wraca” - pisała część internautów.

i Autor: Instagram Krzysztof Radzikowski