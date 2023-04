Krzysztof Radzikowski spotkał się z Arnoldem Schwarzeneggerem! Przypomniał swój wielki wyczyn

Kamila Wybrańczyk powiedziała dość. Wyzwana przez Mariannę Schreiber wyznała prawdę o przyszłości we freak-fightach

Krzysztof Radzikowski z pewnością dobrze wykorzystuje swoje pięć minut. Były strongman cieszy się dużą popularnością zyskaną m.in. dzięki występom w programie „Gogglebox” stacji TTV i teraz z powodzeniem buduje kanał na portalu YouTube, który założył ze swoimi przyjaciółmi Dominikiem Abusem i Konradem Karwatem. Radzikowski zmienił także swoje przyzwyczajenia treningowe – kiedyś skupiony był na masie oraz sile, których potrzebował do zawodów strongman, ale obecnie więcej pracuje nad kondycją i wciąż trenuje MMA, choć do tej pory wystąpił tylko raz na FAME MMA 12 w 2021 roku. Radzikowski lubi jednak czasami wrócić wspomnieniami do chwil, gdy rywalizował na zawodach siłaczy.

Radzikowski pochwalił się zdjęciem ze Schwarzeneggerem

Arnold Schwarzenegger sprawił, że kulturystyka stała się niezwykle popularna na całym świecie. Pod jego nazwiskiem odbywa się wiele konkursów dla kulturystów, ale także i strongmanów. Na jednym z nich Krzysztof Radzikowski miał okazję spotkać legendę światowego kina, czym pochwalił się na swoim profilu na Instagramie.

Radzikowski pokazał jednak nie tylko fotkę ze Schwarzeneggerem, ale też z zawodów w Brazylii. Na Arnold Classic Brasil w 2016 roku „Radzik” zaprezentował wielki wyczyn, unosząc nad głowę 115 kilogramowy hantel!