Wydało się, co Michał Pasternak powiedział tuż po nokaucie na FAME 24. Wszystko jest na wideo

FAME 24. To Pasternak mówił po dyskwalifikacji

Michał „Wampir” Pasternak był jednym z bohaterów najgłośniejszej walki gali FAME 24: Underground. Jego pojedynek z Denisem Labrygą zakończył się w kuriozalnych okolicznościach. Pasternak otrzymał kolano, po którym padł znokautowany. Ze względu na nietypową arenę... kolano rywala było nieprzepisowe i zakończyło starcie dyskwalifikacją. „Wampir” przez dłuższy czas dochodził do siebie.

Po zakończonym pojedynku przyznał, że nie uznaje takiego zwycięstwa i chciał rewanżu z Labrygą. Panowie dogadali się na drugie starcie – tym razem już w normalnej klatce.

W specjalnym zakulisowym nagraniu na kanale YouTube „MMA Bądź na Bieżąco” widać, co dokładnie po zakończonym starciu mówił Pasternak. Zawodnik dochodząc do siebie nie wierzył, że wygrał to starcie.

- Ale jak wygrałem, jak ja, k***a, leżę? Słabo się czuję, kręci mi się w głowie - dopytywał Pasternak.

FAME 24: Wyniki gali