Wiemy, ile PPV sprzedano na FAME 24: Underground. Szalony Reporter podał konkretne liczby! Zaskoczenie?

FAME 24: Underground. Tyle PPV sprzedała organizacja

Federacje freak-fightowe wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem. W miniony weekend odbyła się gala FAME 24: Underground. Wydarzenie dostarczyło ogromnych emocji i kontrowersji. W walce wieczoru i finale turnieju Underground Championship Alberto Simao pokonał byłego zawodnika KSW Gracjana Szadzińskiego. Najważniejszym punktem gali był turniej, który wzbudzał największe zainteresowanie.

Wielu kibiców zastanawiało, czy gala poza zainteresowaniem sprawdziła się w najważniejszym, biznesowym aspekcie. Federacja FAME nie ogłosiła wyników sprzedażowych PPV. Rąbek tajemnicy uchylił Tomasz „Szalony Reporter” Matysiak, który słynie z ujawniania i znanych w internetowym świecie „leaków”.

W swoim ostatnim podcaście „Szalony Reporter” nie chciał zdradzić dokładniej kwoty, bo jak sam przyznał nie dostał na to zgody. Zdecydował się jednak podać widełki, które jasno wskazują na sprzedaż. Matysiak powiedział, że organizacja sprzedała pomiędzy 240 a 260 tysięcy. To może wskazywać na sprzedaż na poziomie 250 tysięcy dostępów. Biorąc pod uwagę ostatnie informacje o sprzedaży na poziomie ok. 200 tysięcy PPV, organizacja zaliczyła spory wzrost.

