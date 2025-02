Marcin Wrzosek w wyjątkowych słowach o FAME MMA. „Polish Zombie” szczerze po tragedii na FAME 24: Underground

FAME 24: Underground. Marcin Wrzosek w wyjątkowych słowach o FAME

Marcin Wrzosek był jednym z faworytów turnieju FAME 24: Underground Championship. Swój pierwszy pojedynek na gali wygrał z Pawłem Tyburskim. Po starciu doszło jednak do szokujących scen. W tzw. „basenie” pojawił się jego brat, Piotr Tyburski. Ten postawił na absurdalny sposób gratulacji dla „Polskiego Zombiego”. Podniósł rywala brata i rzucił nim o matę. Zrobił to jednak tak niefortunnie, że upadł ciężarem na zgiętą nogę Wrzoska.

- Marzenia o przejściu do historii i zdrowie na przynajmniej rok rehabilitacji zabrał mi gość, co wszedł do areny walki z trybun. Jestem na SOR z zerwanymi więzadłami w kolanie. Bardzo lubię braci Tyburskich, ale to była przesada… - skomentował na gorąco sytuację Wrzosek.

Niedługo później Michał „Boxdel” Baron opublikował w mediach społecznościowych informację o tym, że zawodnik otrzymał powiększoną wypłatę oraz dostanie pracę w FAME. Do tego dodane zostaną także finanse na rehabilitację Wrzoska. Mimo poważnych problemów, były zawodnik KSW jest wdzięczny organizacji.

- Jak mam się czuć? Sami więksi ode mnie i odwaliło się coś takiego. Upadł na mnie całym ciężarem ciała. Dlaczego on mnie nie podniósł i nie postawił z powrotem? (...) Chciałem podziękować całej federacji FAME, nie ma takich kotów. Najlepsza organizacja w Europie – mówił podczas transmisji na żywo Michała „Boxdela” Barona w niedzielę.

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Dawid Załęcki Denis Załęcki Denis Labryga Następne pytanie

FAME 24 KARTA WALK. Kto walczy na gali FAME 24? Kolejność walk