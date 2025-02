Wiadomo, co z Marcinem Wrzoskiem po kontuzji po ataku Tyburskiego! FAME MMA reaguje na dramat zawodnika

FAME reaguje na dramat Wrzoska po "żarcie" Tyburskiego

Nie tak wyobrażał sobie galę FAME 24 Marcin Wrzosek. "Polish Zombie" potwierdził świetną formę, wygrywając mocną i zaciętą pierwszą walkę turnieju "Underground" z Pawłem Tyburskim. Z półfinału wykluczył go jednak brat rywala, Piotr, który po werdykcie pojawił się obok nich i w niefortunny sposób rzucił dla żartu Wrzoskiem. Ten od razu poczuł ból w nodze i miał problemy, by się podnieść. Okazało się, że były mistrz KSW w wyniku tego przypadkowego zdarzenia zerwał więzadła i czeka go długa przerwa od walk, a jego kariera stanęła nawet pod znakiem zapytania.

Dramat Marcin Wrzoska tuż po walce na FAME 24! Nie mógł stanąć na nogę i wyjść o własnych siłach

"Marzenia o przejściu do historii i zdrowie na przynajmniej rok rehabilitacji zabrał mi gość, co wszedł do areny walki z trybun. Jestem na SOR z zerwanymi więzadłami w kolanie. Bardzo lubię braci Tyburskich, ale to była przesada…" - skomentował sytuację w mediach społecznościowych Wrzosek, oznaczając profil FAME MMA. Na reakcję nie musiał długo czekać.

"Marcin Wrzosek otrzyma większe wynagrodzenie za walkę. Dodatkowo będzie miał zapewnioną w pełni rehabilitację przez FAME. Nie będzie mógł teraz walczyć, więc otrzymał również pracę w federacji FAME" - poinformował dzień po gali "Boxdel", jeden z włodarzy FAME. Reakcji w tym stylu oczekiwali od federacji fani, którzy nie mogli uwierzyć w kuriozalny i nieszczęśliwy wypadek z Wrzoskiem.

Zamiast półfinałowej walki z "Alberto", były zawodowiec trafił na SOR, a jego miejsce w turnieju zajął rezerwowy Oskar Wierzejski. Niedoszły rywal Wrzoska z półfinału nie dał mu żadnych szans, a następnie wygrał w wielkim stylu finał z Gracjanem Szadzińskim, zostając niespodziewanym zwycięzcą całego turnieju "Underground" na FAME 24. Kibice mogą już tylko gdybać, jak potoczyłyby się te zawody, gdyby to "Polish Zombie" zmierzył się z "Alberto" w półfinale...

FAME 24 WYNIK: Alberto zwycięzcą wielkiego turnieju! Dyskwalifikacje Denisa Labrygi i Amadeusza Ferrariego. Artur Binkowski rozbił Tomasza Majewskiego

