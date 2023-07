Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV pochwalił się wielkim wyczynem. Musiał się okrutnie napocić

Boxdel bez ogródek o Wardędze po jego powrocie do FAME MMA! Podsumował go kilkoma słowami [TYLKO U NAS]

Dla Krzysztofa Radzikowskiego sport przez lata był sposobem na życie, ale w ostatnim czasie nie jest to jego główne źródło zarobku. W zawodach strongmanów Radzikowski nie startuje już od lat, a we freak-fightach stoczył tylko jedną walkę, więc trudno mówić tutaj o wielkim zarobku. Nie oznacza to jednak, że „Radzik” nie utrzymuje wysokiej formy i treningi oczywiście wiążą się choćby z tym, co reklamuje on na swoich profilach w mediach społecznościowych. To tam często możemy zobaczyć kolejne wyczyny byłego strongmana, który także tym razem postanowił podzielić się nie lada sprawnością.

Radzikowski pokazał wymowne zagranie. Musiał podzielić się tym z fanami

Na profilach Radzikowskiego w mediach społecznościowych możemy znaleźć dużo materiałów z jego codziennego życia. W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej postów związanych z jego rodziną, ale wciąż nie brakuje oczywiście tych związanych z treningami na siłowni czy innymi zajęciami.

W ostatnim czasie mogliśmy zauważyć, że Radzikowski wykorzystywał ciepłe dni do przejażdżek rowerowych, które są świetnym sposobem na poprawienie/utrzymanie dobrej kondycji. Teraz były zawodnik FAME MMA postanowił pochwalić się, że... przejechał pierwszy tysiąc kilometrów w tym roku! Wszystko uwiecznił na krótki nagraniu, które następnie udostępnił w relacji na Instagramie.