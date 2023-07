Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV potwornie się odpalił! Te słowa wywołają niejedną dyskusję, wielu mu przyklaśnie

Mariusz Pudzianowski zwrócił się do Andrzeja Dudy i jeszcze nie wiedział, co go czeka! Wywołał lawinę, wszystko przez jedno zdjęcie

Widzowie programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV, którego Krzysztof Radzikowski jest gwiazdą doskonale wiedzą, że siłacz jest osobą o mocnym charakterze, która ma swoje zdanie na wiele tematów. Używki są jednym z nich, o czym niejednokrotnie mieli okazję przekonać się także fani kanału "Strong Ekipa" na YouTube, gdzie Radzikowski i Dominik Abus niejednokrotnie rozmawiają o papierosach, które towarzyszą Abusowi w jego życiu. Gdy podczas ostatniej wyprawy przyjaciół temat znów został poruszony, Krzysztof Radzikowski stanowczo wyraził swoje zdanie.

Operator pracujący dla "Strong Ekipy" w ostatnim vlogu na kanale zapytał Radzikowskiego, czy ten kiedykolwiek miał w swoim życiu epizod, podczas którego palił papierosy. Okazuje się, że były już zawodnik FAME MMA co prawda spróbował i zapalił papierosa, ale nigdy nie korzystał z nich nałogowo, bowiem po prostu mu nie smakują. To był jednak dopiero początek dyskusji, a ze słowami Radzikowskiego wiele osób może się zgodzić, jak i niekoniecznie.

- Ja jak kiedyś spróbowałem tego za g*wniarza, to to jest ku**a niedobre. Niedobre, nie smakuje mi. Jak ktoś zaczyna palić, ciągnie, jest mu niedobrze, kołuje się w głowie… To po ch** to zaczynasz? (…) Jak można wpaść w nałóg czegoś niedobrego?! - dopytywał Radzikowski wyraźnie nie rozumiejąc, jak można czerpać jakąkolwiek przyjemność z palenia papierosów.