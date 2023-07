Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV bez ogródek o Mariuszu Pudzianowskim! Takie ma zdanie o gwiazdorze KSW, prosto z mostu o ich walce

Mariusz Pudzianowski bez całą swoją karierę zawodnika MMA nie może narzekać na brak chętnych do tego, aby się z nim zmierzyć. Od czasu debiutu w KSW w 2009 roku, były strongman stoczył aż 27 walk w klatce, z czego 17 wygrał. Mający na karku 46 lat Pudzianowski wciąż zostaje wyzywany do walki, chociażby przez Ewę Piątkowską, co miało miejsce na ostatniej gali PRIME 5. Fani chętniej zobaczyliby jednak pojedynek Radzikowski - Pudzianowski, o co postanowili zapytać byłego zawodnika FAME MMA oraz gwiazdora programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV. Ten szybko odpowiedział, czy jest szansa na takie starcie.

Radzikowski prosto z mostu o walce z Pudzianowskim! Jasna deklaracja gwiazdora Gogglebox TTV, szczera odpowiedź

Wszyscy fani Radzikowskiego oraz Pudzianowskiego, którzy liczyli na to, że w bliżej lub dalszej przyszłości będą mogli zobaczyć takie starcie, niestety muszą raczej obejść się smakiem. Okazuje się, że gwiazdor Gogglebox TTV ma przekonanie graniczące z pewnością, że do takiego zestawienia nigdy nie dojdzie.

Krzysztof Radzikowski bez ogródek o Mariuszu Pudzianowskim! Takie ma zdanie o gwiazdorze KSW, prosto z mostu o ich walce

- Nie, raczej nie. To by nie było żadnych konfliktów, bo ja się już nie dam wkręcić w żadne wyzywanie, czy wyciąganie brudów itd. Mi się wydaje, że Pudzian by się na freak-fighty nie zgodził. (...) O! Odpowiedź brzmi na razie nie... Raczej na pewno nie. - wypalił Radzikowski odpowiadając na pytanie podczas Q&A na kanale "Strong Ekipa" na YouTube, jednocześnie dając jasno do zrozumienia, jak zapatruje się na takie zestawienie.