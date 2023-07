i Autor: Instagram/ krzysztofradzikowski Krzysztof Radzikowski

Krzysztof Radzikowski mieszka w pięknym domu. Gwiazdor Gogglebox TTV postawił na nowoczesny minimalizm

Grzegorz Kuś 11:40

Krzysztof Radzikowski to jeden z najbardziej znanych polskich siłaczy, który cieszy się olbrzymią popularnością. Wpływ na to ma m.in. udział w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" na antenie TTV, ale w dorobku niespełna 42-latka jest też występ na gali FAME MMA. "Radzik" dorobił się na tyle, że wybudował naprawdę piękny dom, w którym zamieszkał z ukochaną Michaliną i synem Antosiem. Radzikowski zdecydowanie postawił na nowoczesny minimalizm, co zobaczysz na poniższych zdjęciach.