Krzysztof Radzikowski z Gogglebox TTV zrzucił 30 kilo i zmienił się z osiłka w modela! Wygląd jak z okładki, metamorfoza nie z tej ziemi

Z pewnością nie sposób zliczyć, ile czasu ze swojego życia Krzysztof Radzikowski spędził na siłowni, szlifując swoją formę oraz przygotowując się do kolejnych zawodów strongmanów w przeszłości, a obecnie próbując osiągnąć najlepszą wersję samego siebie. Nawet Święta Bożego Narodzenia nie przeszkodziły gwiazdorowi Gogglebox TTV oraz FAME MMA w tym, aby zachować świetną sylwetkę. Jak się okazuje, wszystko jest częścią większego planu Krzysztofa Radzikowskiego, który wreszcie mógł się pochwalić, że zrzucił ponad 30 kilogramów względem tego, jak wyglądał jeszcze 5 lat temu.

Krzysztof Radzikowski zmienił się nie do poznania! Schudł ponad 30 kilogramów i pokazał swoją przemianę

Co prawda gwiazdor programu "Gogglebox. Przed telewizorem" TTV od razu zaznaczył, że jeszcze w 2018 roku musiał prezentować się zupełnie inaczej, co wynikało ze specyfiki jego pracy. Dzisiaj jednak nie musi dźwigać piekielnie ciężkich rzeczy, a co za tym idzie mógł całkowicie odmienić swoją sylwetkę i przy okazji życie. Ciężkie treningi pozwoliły mu nie tylko na zrzucenie ponad 30 kilogramów, ale także dały mu wygląd, którego nie powstydziłby się żaden model z okładki znanego czasopisma. Ta forma zawodnika FAME MMA robi piorunujące wrażenie. Zobaczcie sami, jaką przemianę przeszedł Krzysztof Radzikowski po zrzuceniu 30 kilogramów, zaglądając do naszej galerii zdjęć poniżej!

