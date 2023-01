Krzysztof Radzikowski zabrał zjawiskową partnerkę w wyjątkowe miejsce. Wielu fanów będzie zaskoczonych!

Krzysztof Radzikowski to jedna z gwiazd polskiej telewizji i Internetu. Gwiazdor programu „Gogglebox” stacji TTV może pochwalić się prawie 450 tysiącami obserwujących na Instagramie! „Radzik” stara się wykorzystać ten czas jak najlepiej i inwestuje dużo pracy choćby we własny kanał na portalu YouTube. Na wspomnianym profilu na Instagramie natomiast możemy znaleźć sporo różnych materiałów – nierzadko promuje on tam firmy, z którymi współpracuje, czy materiały z kanału „Strong Ekipa”, ale wciąż nie brakuje tam fotek z jego codziennego życia. Tym razem postanowił pochwalić się wypadem do miasta ze swoją ukochaną.

Krzysztof Radzikowski wybrał się z ukochaną w wyjątkowe miejsce

Krzysztof Radzikowski spełnia się nie tylko w życiu zawodowym, ale też i prywatnym. Były strongman często chwalił się zdjęciami ukochanego synka, a od niedawna zaczął publikować także wspólne zdjęcia z partnerką, co wcześniej się nie zdarzało. Tym razem pochwalił się wyjątkową chwilą z nią spędzoną.

Okazało się, że Krzysztof Radzikowski wybrał się wraz z partnerką do teatru! Część fanów może być zaskoczona, że były strongman w ten sposób lubi spędzać czas wolny, zwłaszcza, że nie ma go za dużo przy tylu obowiązkach czy treningach, których wciąż nie brakuje w życiu „Radzika”, choć póki co nie zapowiada się na to, by miał on wrócić do klatki FAME MMA, w której zadebiutował jakiś czas temu.