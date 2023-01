Jedno zdjęcie wystarczyło, by fani Krzysztofa Radzikowskiego wpadli w zachwyt. Tak określili to, co pokazał

Conor McGregor zdradził, co myśli o Mike'u Tysonie! Tych słów już nie cofnie, zaliczył go do wąskiego grona

Krzysztof Radzikowski już dawno dał się poznać jako nie tylko siłacz, który z powodzeniem startował na zawodach strongman, ale także człowiek obdarzony poczuciem humoru i poświęcający się rodzinie. Swoim przyjaznym usposobieniem kupił sobie sympatię fanów programu „Gogglebox. Przed telewizorem” stacji TTV, którego stał się gwiazdą. To pozwoliło mu stać się rozpoznawalnym i teraz może sam tworzyć materiały wraz z przyjaciółmi Dominikiem Abusem i Konradem Karwatem na kanał „Strong Ekipa”. „Radzik” nie zapomniał jednak o tym, co robił przez długie lata, czyli o treningach, a ich efekty wciąż robią wrażenie na fanach.

Radzikowski pokazał jedno zdjęcie. Komentarze mówią wszystko

Krzysztof Radzikowski musiał w ostatnich latach zmienić swoje podejście do treningów. Przygotowania do zawodów strongman różnią się od tych, które są potrzebne w MMA, a to właśnie w tej dyscyplinie niedawno próbował swoich sił „Radzik”. Do tej pory zdołał jedynie zadebiutować na FAME MMA, gdzie przegrał z Piotrem Piechowiakiem, ale fani wciąż wierzą, że zobaczą jeszcze Radzikowskiego w klatce.

Treningi związane z MMA sprawiły, że sylwetka Radzikowskiego uległa sporej zmianie. Teraz pochwalił się zdjęciem umięśnionych pleców, które zrobiło ogromne wrażenie na jego fanach, mimo że ci często mogą podziwiać sylwetkę swojego ulubieńca. W komentarzach przeważało jedno określenie, czyli... „lotnisko”, co oczywiście ma odniesienie do tego, jak rozbudowane plecy ma Krzysztof Radzikowski.