KSW 79 RELACJA NA ŻYWO Gala KSW 79 LIVE ONLINE KSW 79 dzisiaj 25.02 NA ŻYWO w INTERNECIE Gala KSW 79 LIVE WYNIKI

KSW 79 w Libercu KARTA WALK:

Phil De Fries - Todd Duffe - o pas wagi ciężkiej

Dominik Humburger - Jorge Bueno

Arkadiusz Wrzosek - Tomas Mozny

Daniel Omielańczuk - Michał Kita

Brian Hooi - Jivko Stoimenov

Andreas Gustafsson - David Hosek

Ramzan Jembiev - Murilo Delfino

Natalia Baczyńska-Krawiec - Petra Castkova

Frederico Komuenha - Matyas Viszlay

Na żywo KSW 79 Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w relacji na żywo z gali KSW 79. Start gali ok. godziny 19:00, bądźcie z nami!

Na gali KSW 79 w Libercu może wyłonić się sporo nieoczywistych bohaterów. Nie jest to najmocniej obsadzone wydarzenie, ale ciekawych starć na pewno nie zabraknie, a fani będą mogli oglądać w akcji takie nazwiska jak Omielańczuk, Kita, Wrzosek czy De Fries. I to właśnie z tym ostatnim wiążą się największe emocje, bowiem Anglik stanie do ósmej już obrony pasa mistrzowskiego KSW! Tym razem jego rywalem będzie Todd Duffee, Amerykanin, który do niedawna bił się w największej federacji MMA na świecie, amerykańskiej UFC.