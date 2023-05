KSW 82 RELACJA NA ŻYWO Gala KSW 82 LIVE ONLINE KSW 82 dzisiaj 13.05 NA ŻYWO w INTERNECIE KSW 82 WYNIKI LIVE

Pudzianowski i Szpilka spotkali się na sali treningowej. Później stało się to. Po ich minach nic już nie dało się ukryć

KSW 82 KARTA WALK, WYNIKI:

77,1 kg: Brian Hooi (19-10 1NC, 7 KO, 6 Sub) vs Andrzej Grzebyk (19-6, 12 KO, 3 Sub)

61,2 kg: Sebastian Przybysz (10-3, 4 KO, 3 Sub) vs. Filip Macek (27-17-1, 4 KO, 20 Sub)

93 kg: Bohdan Gnidko (9-0, 6 KO, 3 Sub) vs Rafał Kijańczuk (12-5, 11 KO)

70,3 kg: Donovan Desmae (16-8, 7 KO, 5 Sub) vs. Rauli Tutarauli (31-7, 21 KO, 3 Sub)

70,3 kg: Gracjan Szadziński (9-5, 7 KO) vs Wilson Varela (8-5, 2 KO, 4 Sub)

52,2 kg: Anita Bekus (6-3, 2 KO) vs Aleksandra Toncheva (5-3-1, 1 KO, 1 Sub)

79 kg: Robert Maciejowski (6-4-1, 5 KO) vs Wiktor Zalewski (4-0, 4 KO)

Gala KSW 82 to ostatnie wydarzenie zorganizowane przez KSW przed wielką galą na PGE Narodowym. Co ciekawe KSW 82 także odbędzie się w Warszawie, ale w zdecydowanie mniej ekscytującym miejscu, bo w Studiu ATM. Fani będą świadkami 7 pojedynków, w tym jednej walki kobiet. Tym razem zabraknie walki o pas, ale nie oznacza to, że zabraknie emocji w walce wieczoru – w najważniejszej walce gali KSW 82 zmierzą się numer 3 oraz 4 wagi półśredniej – Brian Hooi i Andrzej Grzebyk.