KSW ogłosiło pierwszego zawodnika w swoim Hall of Fame! Z nim to wszystko się zaczynało

Choć nie pamięta się o tym na co dzień, to KSW zapoczątkowało swoją działalność już niemal 20 lat temu. Pierwsza gala KSW odbyła się w lutym 2004 roku w restauracji Champions w Hotelu Marriott w Warszawie. Warto także przypomnieć, że pierwsze gale odbywały się na całkiem innych zasadach, niż te obecne – wówczas walczono w formule turnieju. Uczestnikami tamtego pierwszego turnieju byli Rafał Tomasiuk, Benedykt Stępień, Emiliusz Regiel, Roman Szaszkow, Norbert Świerblewski, Paweł Trzaśniewski, Marek Piechotka i Łukasz „Juras” Jurkowski. To właśnie ostatni z wymienionych zawodników wygrał cały turniej pokonując kolejno Tomasiuka, Stępnia i Szaszkowa. Nikt nie mógł przewidywać, że „Juras” lata później stanie się jedną z ikon polskiego MMA.

KSW wybrało Łukasza Jurkowskiego jako pierwszego do Galerii Sław

Jurkowski w swojej karierze stoczył 29 pojedynków z czego 17 wygrał, a 12 przegrał. 22 walk „Jurasa”, czyli zdecydowana większość, odbyło się właśnie na KSW, w spośród nich wiele odbyło się właśnie na pierwszych galach, gdy KSW dopiero rozpoczynało budowanie swojej renomy. Wybór jego jako pierwszej postaci do Galerii Sław KSW nie może więc być wielkim zaskoczeniem.

Oficjalna informacja, że „Juras” znajdzie się w Hall of Fame, została przekazana przez Mateusza Borka podczas studia na gali KSW 82, czyli poprzedzającej galę XTB KSW Colosseum 2 na PGE Narodowym. Najpewniej to tam Jurkowski zostanie uroczyście wyróżniony.