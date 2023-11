KSW 88 KARTA WALK Gala XTB KSW 88 KOLEJNOŚĆ WALK XTB KSW 88 Kto walczy? KSW w Radomiu LISTA WALK

Kapcie nam spadły gdy dowiedzieliśmy się, co Jan Błachowicz chce robić po zakończeniu kariery w MMA! Nikt na to nie wpadnie

KSW 88 KARTA WALK Gala XTB KSW 88 KOLEJNOŚĆ WALK

Gala XTB KSW 88 zapowiada się całkiem interesująco. Dokładnie w Święto Niepodległości KSW zawita do Radomia, by zorganizować swoją jedenastą galę w tym roku. Na galę XTB KSW 88 organizatorzy zaplanowali 10 walk, podczas których zobaczymy sporo znanych nazwisk, ale też i wielu zawodników dopiero wchodzących do zawodowego MMA. Najbardziej elektryzującym starciem będzie oczywiście walka wieczoru, w której Daniel Rutkowski zmierzy się z Patrykiem Kaczmarczykiem. Oprócz tego zobaczymy też takich zawodników, jak Albert Odzimkowski, Piotr Kuberski, Barosz Leśko czy Luis Da Silva. Zobaczymy też jedną walkę kobiet w której Anita Bekus zmierzy się z Marią Silvą.

XTB KSW 88 KARTA WALK: