KSW 95 KARTA walk. KOLEJNOŚĆ walk gali Wikłacz - Przybysz. Kto walczy dzisiaj 7.06.2024?

KSW 95 KARTA walk. Kto walczy?

Piątkowy wieczór obfituje w wiele sportowych emocji. Kibice piłki nożnej z pewnością będą żyć meczem Polska - Ukraina przed Euro 2024, ale fani MMA także mają swoje małe święto. W Olsztynie odbędzie się gala KSW 95, na której emocji nie zabraknie. Zapewnią je przede wszystkim dwa mistrzowskie pojedynki, z czego jeden stał się już prawdziwym klasykiem KSW. Jakub Wikłacz i Sebastian Przybysz stoczą między sobą piątą walkę po tym, jak ostatnia zakończyła się wielkimi kontrowersjami. Teraz numer 1 w rankingu wagi koguciej spróbuje odebrać pas mistrzowi, który zdobył go właśnie z rąk Przybysza. Będzie to main event KSW 95, ale już wcześniej w klatce dojdzie do potężnego starcia wagi ciężkiej.

KSW 95 KOLEJNOŚĆ walk gali Wikłacz - Przybysz 5

Właśnie na tej gali Phil De Fries stanie do kolejnej obrony tytułu w królewskiej kategorii. Tym razem jego rywalem będzie Augusto Sakai, a obaj zawodnicy wniosą łącznie do klatki 240 kilogramów! Będzie to co-main event KSW 95, ale już wcześniej zaprezentują się uznani zawodnicy federacji. Jedno z zestawień z potencjałem na walkę wieczoru to bez wątpienia pojedynek dwóch notowanych w rankingu wagi lekkiej: Roman Szymański - Marcin Held. Do klatki w Olsztynie wejdzie też m.in. niezwykle efektowny Brian Hooi, którego rywal Tymoteusz Łopaczyk nie zmieścił się w limicie wagowym kategorii półśredniej i został ukarany odjęciem 40% z wypłaty.

KSW 95 karta walk:

Walka wieczoru:

61,2 kg/135 lb: Jakub Wikłacz vs. Sebastian Przybysz - o mistrzostwo wagi koguciej

Karta główna:

120,2 kg/265 lb: Phil De Fries vs. Augusto Sakai - o mistrzostwo wagi ciężkiej

70,3 kg/155 lb: Roman Szymański vs. Marcin Held

77,1 kg/170 lb: Brian Hooi vs. Tymoteusz Łopaczyk

77,1 kg/170 lb: Adrian Zieliński vs. Oskar Szczepaniak

61,2 kg/135 lb: Patryk Surdyn vs. Shamad Erzanukaev

83,9 kg/185 lb: Krystian Bielski vs. Borys Dzikowski

93 kg/205 lb: Michał Dreczkowski vs. Stevan Jarić

77,1 kg/170 lb: Dawid Kuczmarski vs. Morgann Gbolou