KSW 98 KARTA WALK. Kolejność walk gali w Lubinie: Paczuski, Głowacki, Szczepaniak i inni 14.09.2024

KSW 98 KARTA WALK: Paczuski, Głowacki, Szczepaniak i inni

Federacja KSW przyzwyczaiła już swoich fanów do co najmniej jednej gali w miesiącu. Ostatnia odbyła się 24 sierpnia w Tarnowie, a już po trzech tygodniach fani MMA znowu będą mieli co podziwiać. Tym razem zawodnicy KSW udali się do Lubina, gdzie w hali widowiskowo-sportowej RCS odbędzie się gala numer 98. Włodarze przygotowali aż 10 elektryzujących pojedynków, w których weźmie udział aż sześciu byłych pretendentów do mistrzostwa KSW. W najważniejszej walce wieczoru siódmy w rankingu wagi średniej Radosław Paczuski zmierzy się z ósmym Laidem Zerhounim. Początkowo rywalem tego drugiego miał być Michał Michalski, ale kontuzja wykluczyła jego udział. Paczuski przyjął wyzwanie w zastępstwie i po lipcowym zwycięstwie na KSW 96 szybko wróci do klatki.

KSW 98: Kolejność walk na gali w Lubinie

Jednak zanim dojdzie do walki wieczoru, fani KSW z pewnością nie będą narzekać na nudę. Swoją drugą walkę w MMA stoczy były mistrz świata w boksie - Krzysztof Głowacki. Jego rywalem będzie groźny Dawid Kasperski. Znakomicie zapowiada się także pojedynek na szczycie wagi koguciej: Zuriko Jojua - Werlleson Martins. Takich zestawień rankingowych jest zresztą więcej. Choćby w co-main evencie pierwszy w wadze półciężkiej Damian Piwowarczyk zawalczy z drugim Marcinem Wójcikiem. Przed nimi w tej samej kategorii wagowej miała odbyć się walka Bohdan Gnidko - Dominik Humburger, ale pierwszy z nich nie został dopuszczony przez lekarzy. Zamiast Ukraińca walczyć będzie Bartosz Leśko. Jednego jesteśmy pewni - na KSW 98 nie zabraknie emocji!

KSW 98 karta walk:

Walka wieczoru:

83,9 kg/185 lb: Radosław Paczuski #7 vs. Laïd Zerhouni #8

Karta główna: