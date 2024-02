KSW: Epic KIEDY? Gala XTB KSW: Epic o której godzinie? KSW: Epic Data i godzina gali KSW: Epic kiedy i o której?

Mamed Khalidov był pewny śmierci. Zmasakrowali jego twarz i wrzucili do bagażnika. Historia, która wywołuje ciarki

KSW: Epic KIEDY? Gala XTB KSW: Epic o której godzinie?

Fani na galę XTB KSW: Epic czekali od wielu tygodni. Oficjalne potwierdzenie walki zostało ogłoszone w połowie grudnia 2023 roku i od tamtego czasu rozpoczęła się wielka dyskusja na temat szans zawodnika MMA w walce bokserskiej z byłym mistrzem świata w tej dyscyplinie i to w dwóch kategoriach. Khalidov nie ma zbyt wielu atutów w starciu z Adamkiem – jest młodszy i walczy regularnie, natomiast Adamek po raz ostatni walczył 5 lat temu. Z drugiej jednak strony „Góral” podszedł do sprawy bardzo poważnie i przygotowuje się do walki na obozie na pełnych obrotach.

KSW: Epic Data i godzina gali KSW: Epic kiedy i o której?

Mimo że eksperci w większości wskazują Adamka jako faworyta, to fani są niezwykle ciekawi tego, jak będzie wyglądało starcie dwóch legendarnych zawodników sportów walki. Warto jednak wspomnieć także o innych walkach z gali KSW: Epic, bowiem nie będzie brakowało ciekawych zestawień – takich Ivan Erslan vs. Bogdan Gnidko czy Phil de Fries vs. Josh Barnett. W turnieju wezmą udział natomiast Rafał Haratyk, Marcin Wójcik, Kleber Silva i Damian Piwowarczyk.

Gala XTB KSW: Epic odbędzie się w sobotę, 24 lutego. Gala rozpocznie się o godzinie 19:00, ale już od 17:30 rusza nasze studio na kanale Koloseum na YouTube oraz na naszym profilu Super Express Sport na Facebooku. Gala XTB KSW: Epic dostępna będzie tylko w PPV – DOSTĘP MOŻESZ WYKUPIĆ TUTAJ >>>KLIKNIJ<<<.