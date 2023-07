Szef FAME MMA aż musiał przecierać oczy ze zdumienia. Spojrzał na to i był w szoku. Doszło do niesamowitych rzeczy

Po tym, jak walka Kubańczyk z Alberto nie doszła do skutku podczas gali HIGH League 7, która miała odbyć się w czerwcu, zestawienie to ostatecznie będzie miało miejsce podczas lipcowej FAME FRIDAY ARENA. Raper, który w przeszłości był również posiadaczem pasa mistrzowskiego freak-fightowej federacji zalicza się do grona największych gwiazd FAME MMA i jak można się spodziewać, nie narzeka na brak pieniędzy, co wyznał podczas swojej rozmowy w programie „Duży w Maluchu”. Flas wyznał, że najlepsi zawodnicy FAME MMA mogą liczyć na gaże w wysokości kilkuset tysięcy złotych za walkę. W świecie pełnym pokus łatwo jednak stracić ciężko zarobione pieniądze, o czym Kubańczyk przekonał się na swojej skórze.

Wstrząsające wyznanie Kubańczyka! Ujawnił, ile przegrał w kasynie w jedną noc

W przeszłości głośno było m.in. O Kasjuszu „Don Kasjo” Życińskim, który potrafił zostawić w kasynie olbrzymie pieniądze i jak się okazuje, nie tylko medialny włodarz PRIME SHOW MMA lubił zaglądać do kasyna. Jedna z wizyt Kubańczyka w takim miejscu skończyła się jednak na tym, że opuszczał kasyno cały we łzach.

Kubańczyk przegrał w kasynie masę pieniędzy! Lokal opuszczał z płaczem, wstrząsające wyznanie gwiazdora FAME MMA

- Zarobiłem pamiętam 40 tysięcy z kawałka „Zwykły chłopak” i przegrałem wszystko w kasynie w jeden wieczór i wyszedłem z płaczem z tego kasyna. Pamiętam, że zablokowałem się na dowód – była taka możliwość, że można się zablokować, bo zaczynałem mieć problem z grami hazardowymi, z kasynami. Wtedy zaczynaliśmy grać pierwsze koncerty, tu imprezka, kasyno… - wyznał Kubańczyk ujawniając informacje ze swojej przeszłości.