Lil Masti pokazała, jak rodzi, a internauci wpadli w szał! Ostra krytyka, znana dziennikarka nie miała dla niej litości

Kariera Anieli Bogusz jest pełna kontrowersji od samego początku. Gwiazda debiutowała lata temu na YouTubie jako "Seksmasterka", prezentując pełne zabarwienia erotycznego nagrania. Potem celebrytka przybrała pseudonim Lil Masti i zaczęła karierę freak-fighterki. Ostatnio, zamiast walk, celebrytka skupiła się na swojej ciąży. Przez długie miesiące mogliśmy oglądać zdjęcia ciężarnej Bogusz, a ostatnio pochwaliła się ona filmem ze swojego porodu. Nagranie wzbudziło dość negatywne emocje wśród fanów, a teraz na temat akcji Lil Masti wypowiedziała się znana dziennikarka, Karolina Korwin-Piotrowska, która bardzo negatywnie wypowiedziała się o działaniach gwiazdy FAME MMA, padły mocne słowa.

Karolina Korwin-Piotrowska uderzyła w Lil Masti. Mocne słowa

- Mam szczerą nadzieję, że biedne dzieci celebrytów, na których rodzice bezkarnie zarabiają worki kasy, pozwą kiedyś ich do sądu za utratę prywatności, intymności, największego skarbu, jaki ma człowiek. (...) Ekshibicjonizm, wołanie, wrzask o uwagę i lajki, to choroba. Jest nałogiem, ale to się leczy... Tylko trzeba pojąć, że jest się chorym. Uzależnionym od pokazywania swego życia. I jeszcze swoich dzieci. Tyle. - napisała Korwin-Piotrowska na swoim Instagramie.