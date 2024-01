Łzy zalały nam oczy po wyznaniu Damiana Janikowskiego. Przechodził prawdziwe piekło, trudno to sobie wyobrazić

Damian Janikowski, który od 2017 roku jest zawodnikiem federacji KSW, dla której stoczył już aż 15 walk jest obecnie jednym z najważniejszych wojowników w szeregach największej organizacji MMA na świecie, a jego bogate CV bez dwóch zdań definiuje go jako człowieka, który odniósł wielki sukces. Pochodzący z Wrocławia zapaśnik nie miał jednak łatwego dzieciństwa, o czym Janikowski zdecydował się opowiedzieć szerzej podczas rozmowy z Marcinem Zawadą. Opowiedział o swoim oprawcy oraz o dorastaniu w trudnej dzielnicy.

- Wielu rzeczy się bałem. Można powiedzieć, że bramę obok miałem takiego oprawcę, którego się bałem, bo mnie gdzieś tam zastraszał (...) Bałem się z nim bić, bo widziałem jak się z kimś innym bije. Wiedziałem, że był zdolny do tego, żeby wziąć coś w rękę, przywalić cegłówką w głowę. To nie jedna taka sytuacja. - opowiadał Janikowski cofając się wspomnieniami do czasów swojej młodości

- Kiedyś była na Brochowie też taka, która się zakończyła bardzo niefajnie, bo mój kumpel dostał nożem w klatkę piersiową. - dodał gwiazdor federacji KSW dodając, że jeśli to on szedłby pierwszy po schodach, to najpewniej on byłby ofiarą, a nie jego kolega.