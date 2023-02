Maja Staśko nie zawalczy na High League! Mówiono, że ją usunięto, mamy jej odpowiedź!

Wystarczyło jedno zdjęcie Krzysztofa Radzikowskiego i fani ruszyli z ofensywą! Gwiazdor Gogglebox TTV zapytali o to od razu

Polak przeszedł do historii UFC! Niesamowite osiągnięcie, ta liczba robi wrażenie

Kamila Wybrańczyk wskoczyła do wanny i wymazała się białą pianą! Gorąca fotka z imprezy porywa jak huragan

Maja Staśko zdecydowała odnieść się do informacji i plotek na swój temat. Wśród kibiców freak-fightów mnożyły się domysły mówiące o tym, że federacja High League i Staśko przerwały współpracę i nie zobaczymy aktywistki pod szyldami tej gali freak-fightów. Do samej informacji odniosła się aktywistka na swoich mediach społecznościowych mówiąc, co właściwie się stało i dlaczego nie zobaczymy jej na najbliższej imprezie.

Maja Staśko nie zawalczy na kolejnym High League. Wszystko skomentowała

Mimo plotek mówiących o tym, że High League i Stasko nie będą już współpracować, aktywistka stwierdziła, że wszystkie takie informacje są "fake newsami", a ona zamiast walczyć, zamierza skupić się na pisaniu swojej książki i walce o poprawę kondycji psychicznej

- Fake news, ale [to] nie dziwi, bo to Szalony Reporter. Nie było ŻADNEJ takiej rozmowy z HL. Walka o pas miała być moją ostatnią, ale gdy jej nie ma - wybieram swoją pracę. Teraz piszę książkę o patoinflu i tym się zajmuję 24/7! I inną walką - o zdrowie psychiczne" - napisała Maja Staśko na Twitterze.