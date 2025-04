Mamed Khalidov to jeden z prekursorów MMA w Polsce. Legendarny zawodnik przez lata spędzone w klatce KSW zaskarbił sobie sympatię widzów, a wszystko przez ekwilibrystyczne walki. 44-latek ostatni raz do oktagonu wszedł 16 listopada 2024 roku na okrągłą galę XTB KSW 100. Wówczas zawalczył z Adrianem Bartosińskim, który był wręcz przekonany, że pokona doświadczonego rywala. Tak się nie stało i to Khalidov poddał 29-latka w drugiej rundzie. W ostatnim czasie Mamed wypowiedział się, kiedy można liczyć na jego powrót do oktagonu w rozmowie z kanałem "Klatka po klatce".

- Coś dużego bym chciał. Cały czas chcę walczyć na jak najwyższym poziomie, ale nie wiem jak sytuacja się teraz rozwinie w naszej wadze. Sam dla siebie potrzebuję mocnej motywacji, potrzebuję mocnego przeciwnika, żeby w środku był ogień taki, żebym chciał wyjść i znowu coś sobie udowodnić - zaznaczył Khalidov.

Wiadomo z kim "zawalczy" Mamed Khalidov! Martin Lewandowski ogłosił nowego zawodnika

Na profilu "Canal+SportPolska" na "Instagramie" pojawił się filmik z udziałem Khalidova, Martina Lewandowskiego i "nowego zawodnika KSW" - Darka Wasiaka. Jest to fikcyjna postać grana przez Adama Woronowicza w serialu "The Office PL". Na wideo można Lewandowski wypowiada się wprost o zderzeniu dwóch legend.

- Cieszę się, że po długich negocjacjach dołącza w końcu do federacji KSW. Darek miał dwa warunki. Pierwszy to Mamed. To zrozumiałe, legenda chce walczyć z legendą, a drugi to... czy będzie mógł walczyć w kapciach - zapowiedział włodarz KSW