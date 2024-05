Mamed Khalidov dał przestrogę Arturowi Szpilce. Publicznie z niego zażartował. Odpowiedź Szpili była błyskawiczna

Dopiero po latach prawda o Arturze Szpilce wyszła na jaw. Nie do wiary, że zawsze robi to przed walką

Pojedynek Artura Szpilki z Arkadiuszem Wrzoskiem od dłuższego czasu "grzeje" kibiców mieszanych sztuk walki w Polsce. Obaj zawodnicy mają swoich wiernych fanów, a ponadto mówi się, że albo pięściarz albo kickbokser mogą być pretendentami do pasa mistrzowskiego w wadze ciężkiej. Komu będzie bliżej do tytułu przekonamy się 11 maja w Gdańsku podczas XTB KSW 94. To właśnie na tej gali dojdzie do długo wyczekiwanego starcia Szpilki z Wrzoskiem. Walka miała się odbyć już dwukrotnie, ale los chciał, że zdrowie "Szpili" szwankowało przed zmierzeniem się z Wrzoskiem.

Khalidov zażartował ze Szpilki

Tym razem nic nie powinno stanąć już na przeszkodzie, a podczas XTB KSW 94 powinniśmy zobaczyć widowiskowe starcie. Szpilka przed majową rywalizacją w Gdańsku może liczyć na wsparcie m.in. Mameda Khalidova. Panowie nie ukrywają, że darzą się sympatią, a sam "Szpila" doradzał legendzie polski sportów walki przed pojedynkiem z Tomaszem Adamkiem. A że między zawodnikami jest wiele pozytywnych uczuć, świadczy również ostatni post Khalidova w mediach społecznościowych.

Olsztynianin postanowił opublikować zdjęcie, które nie do końca jest korzystne dla Szpilki, bo zawodnik ma na nim zamknięte oczy. Khalidov postanowił przestrzec pięściarza, aby ten "nie spał". - Artur Szpilka nie śpij, zaraz masz walkę - czytamy w opisie fotografii. Sam Szpilka błyskawicznie skomentował zdjęcie, umieszczając w komentarzu właśnie emotki płaczące ze śmiechu. Patrząc na wpisy fanów, żart Khalidova również przypadł im do gustu.