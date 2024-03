Mamed Khalidov tym wpisem wywołał lawinę. Jedno zdanie, które chwyta za serca. Fani ruszyli ze wzruszającymi komentarzami

Krótki wpis Mameda Khalidova wywołuje morze łez. Wrócił do porażki z Adamkiem, wyraził to dobitnie

Mamed Khalidov ostatnie miesiące poświęcił na przygotowania do walki z Tomaszem Adamkiem. Rywalizacja obu legend polskiej sceny sportowej była wielkim wydarzeniem i cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony kibiców. Ci mogli czuć lekki niedosyt po pojedynku, bo ten zakończył się w najgorszy możliwy sposób. Po trzeciej rundzie, która w wykonaniu Khalidova była udana, legenda KSW musiała zrezygnować z kontynuowania walki. Wszystkiemu winna była kontuzja prawej ręki zawodnika, która uniemożliwiła mu wyjście do kolejnej rundy.

Na razie nie wiadomo, jakie losy czekają Khalidova i jaki będzie jego kolejny krok, ale na razie musi przede wszystkim zadbać o zdrowie i wyleczenie kontuzji. Tuż po starciu z Adamkiem zaczęto mówić, że rewanż nie byłby takim złym rozwiązaniem, ale droga do tego daleka. Khalidov wciąż pozostaje aktywny w mediach społecznościowych, gdzie ostatnio opublikował nostalgiczny wpis.

Khalidov poruszył fanów. Wiele wzruszających komentarzy

Legenda KSW pokazała zdjęcie z sali treningowej w czarno-białych kolorach, ale to opis wywołał największe poruszenie. - A czas leci - napisał Khalidov. W odpowiedzi pojawiło się wiele głębokich komentarzy fanów. - Nie można go zatrzymać, nie można przewinąć… Leci, jakby się gdzieś śpieszył. Minuta za minutą, godzina za godziną, dzień za dniem i tak w kółko… - napisał jeden z fanów. - Życie mija szybko. Jeśli czasem się nie zatrzymasz, żeby się nim napawać, łatwo je przegapić - mówił Ferris Bueller. Czas płynie nieubłaganie, czy tego chcemy czy nie. Jedyne co możemy zrobić, to jak najlepiej go wykorzystać. Dla mnie byleś, jesteś i będziesz mistrzem i legendą - czytamy w innym komentarzu.