Mamed Khalidov w tej sytuacji nie mógł powstrzymać łez! Legenda KSW wprost o Michale Materli, "to był błąd"

Gala XTB KSW Epic zbliża się wielkimi krokami. Wydarzenie odbędzie się w Gliwicach, a Arena PreZero zostanie wypełniona po brzegi. W oktagonie zobaczymy starcie Michała Królika z Vaclavem Sivakiem, czy potyczkę Piotra Kacprzaka z Adamem Bryszem. Gala jest wydarzeniem, które w dużej mierze będzie nawiązywać do początków federacji. Prawdziwym smaczkiem na pewno będzie turniej mistrzostwski wagi półciężkiej, w którym zaprezentują swoje umiejętności Damian Piwowarczyk, Kleber Silva, Rafał Haratyk oraz Marcin Wójcik. Nie jest tajemnicą, że najbardziej wyczekiwaną walką będzie ta z udziałem Tomasza Adamka i Mameda Khalidova.

Mamed Khalidov wspomniał o walce z Michałem Materlą! 43-latek nie mógł powstrzymać łez

28 listopada 2015 roku doszło do walki Khalidova z Materlą. Nie jest tajemnicą, że obaj zawodnicy są przyjaciółmi, co było dla nich ogromnym przeżyciem, aby skrzyżować rękawice. Pojedynek wygrał 43-latek, jednak nie miał powodów do radości, gdy sędzia przerwał walkę. W materiale "KSW EPIC STORY. Adamek vs Khalidov" na Canal + Sport, kolejny raz odniósł się do całej sytuacji Khalidov, który w połowie wypowiedzi nie mógł powstrzymać łez. - Nasza przyjaźń nie była taka od początku, że cały czas byliśmy razem. Z nikim nie miałem takiej relacji, czuję od Michała mega mocną męską przyjaźń i wiem, że zawsze mogę na niego liczyć. Ileś lat ta relacja się budowała. Powiedzieliśmy sobie w pewnym momencie, że jeśli dojdzie do takiego momentu to nie walczmy ze sobą, bo to nie jest fajne. Ta drabinka w KSW spowodowała, problemy jego oraz wpłynęły na to, że do tej walki doszło - przekazał Khalidov.

- W tym momencie, jak nie byłem w dobrym stanie psychicznym ktoś to wykorzystał i powiedział, że to jest sport, kibice tego potrzebują. Zadzwoniłem do Michała i zaproponowałem, żebyśmy zrobili tę walkę i będzie spokój. Ja mam taką tendencję, że się wyłączam podczas walki. On nie był na to przygotowany. To był błąd mój, bo jestem dzisiaj zły na siebie. Michał nie chciał się bić ze mną - powiedział ze łzami w oczach 43-latek.