Mamed Khalidov z nagłą wiadomością. Ma poważne rozterki. Zastanawia się nad przyszłością, to co planuje rozejdzie się szerokim echem

Mamed Khalidov przed blisko dwoma laty przeżył jeden z najtrudniejszych momentów w swojej karierze. Legenda polskiego MMA została brutalnie znokautowana przez Roberto Soldicia i nad zawodnikiem zawisło widmo zakończenia kariery z powodów zdrowotnych. Bo nawet lekarze między wierszami przekazywali, że obrażenia były poważne i kontynuowanie przygody z MMA może mieć poważne konsekwencje w przyszłości.

Khalidov w boksie? Nagła wiadomość od legendy

Khalidov jednak wrócił i to w wielkim stylu. Wygrał dwie walki z rzędu i to z nie byle kim, bo najpierw pokonał Mariusza Pudzianowskiego, a ostatnio Scotta Askhama. Teraz można zastanawiać się, kto będzie kolejnym rywalem Khalidova. Niespodziewani jednak w mediach społecznościowych pojawiła się wiadomość od samego zawodnika. Legenda KSW zastanawia się nad zmianą dyscypliny.

Pojawiła się niespodziewana wiadomość od Mameda Khalidova. Wielkie poruszenie wśród kibiców. Jednoznaczny przekaz

- Witam wszystkich po wakacjach. Pewnie z wielką przyjemnością wróciliście do pracy, a dzieciaki do szkoły. No może z tą przyjemnością to za dużo powiedziane... Też oczywiście miałem wakacje, które się skończyły i przyszedł czas, żeby wziąć się do roboty. I teraz jest pytanie... Co, jakie kolejne wyzwania? Może czas się sprawdzić w czymś nowym? Spróbować czegoś innego? Dużym wyzwaniem byłaby walka bokserska. Co o tym myślicie? - zapytał Khalidov fanów w nagraniu. Walka bokserska zawodnika na pewno odbiłaby się szerokim echem w polskim świecie sportów walki.