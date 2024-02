Marcin Dubiel pozwał Sylwestra Wardęgę! Była gwiazda FAME będzie walczyć o swoje dobre imię po Pandora Gate

O Pandora Gate w pewnym momencie mówił niemal cała społeczność internetowa w Polsce. Publikacja materiału Sylwestra Wardęgi miała realne konsekwencje, a wspomniany Stuart „Stuu” Burton czeka na ekstradycję do Polski, gdzie mają zostać przedstawione mu zarzuty. – Zostało wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutów dotyczących wykorzystania seksualnego małoletnich poniżej 15. roku życia i rozpijania małolatnich. Same zarzuty mogą zostać ogłoszone, gdy zostanie ekstradowany do Polski, a procedura trwa – mówi prokurator Szymon Banna, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie, cytowany przez portal Goniec.pl. Jedną z osób, która miała wiedzieć o zachowaniach „Stuu” miał być Marcin Dubiel. Materiały ukazane przez Wardęgę były podstawą do wyrzucenia Dubiela z FAME MMA, gdzie był jedną z największych gwiazd. Teraz zamierza on jednak walczyć o swoje dobre imię i pozywa Wardęgę.

Wardęga pozwany przez Dubiela. Nie doszli do porozumienia

Marcin Dubiel kilkukrotnie zapewniał, że nie wiedział o tym, co robił „Stuu” oraz przekonywał, że materiały na jego temat opublikowane przez Wardęgę są zmanipulowane. – Kompletnie odcinam się od Stuarta i wszystkich jego wstrętnych zachowań. Owszem, przez wiele lat byliśmy przyjaciółmi, natomiast nie patrzyłem nigdy w jego telefon i nie miałem prawa wiedzieć, co pisze do innych ludzi – stwierdził Dubiel w nagraniu opublikowanym tuż po filmie Wardęgi. Zapowiadał też, że pozwie autora filmu o Pandora Gate i dotrzymał słowa.

Jak przekazał portal Goniec.pl, Marcin Dubiel złożył prywatny akt oskarżenia wobec Wardęgi na podstawie art. 212 par. 2 k.k., który dotyczy pomówienia za pomocą środków masowego przekazu. Za czyn ten przewidziana jest kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Na początku roku doszło do postępowania pojednawczego, które jest pierwszym etapem w sprawie karnej o pomówienie. Wardęga i Dubiel nie doszli jednak do porozumienia, by polubownie rozstrzygnąć sprawę, dlatego też ostatecznie to sąd rozstrzygnie, czy Wardęga pomówił gwiazdę FAME MMA.