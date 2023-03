Marcin Najman czekał z orkiestrą na Boxdela! "El Testosteron" zdał relację z długo wyczekiwanego sparingu z włodarzem FAME MMA

Ewa Brodnicka rozpuściła włosy, nałożyła ponętny makijaż i...rozłożyła nas na łopatki! Patrząc na to zdjęcie można spłonąć!

Na gali High League 6, Marcin Najman wygrał z Pawłem Jóźwiakiem jednogłośną decyzją sędziów. Mimo to, "El Testosteron" nie dawno zapowiadanym sparingiem z Boxdelem. Włodarz FAME MMA zaproponował jakiś czas temu, że wstawi się na sparing w Częstochowie, jednak ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu. Były pięściarz jednak nie zrezygnował z tego pomysłu i już podczas wywiadu na High League 6 zapowiedział, jak to będzie wyglądać. - Mówię, że mam wolny termin, przyjeżdżaj! Orkiestrę wynająłem dęta na jego powitanie! Będę czekał ze sprzętem, gotowy, orkiestra... Wszyscy w gotowości. To jest "Bąbla" szansa, żeby zweryfikować te głupoty, które opowiada z życiem realnym. Ja jestem w pełnej gotowości, w pełnym rynsztunku bojowym i czekam - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" Marcin Najman zdradzając, jaką niespodziankę przygotował dla szefa FAME MMA.

Najman zdał relację ze sparingu z Boxdelem! "El Testosteron" pojawił się pod wskazanym adresem

Marcin Najman udostępnił odcinek na swoim kanale na "Youtube". - Moi drodzy, zbliża się godzina rewolwerowców. Mamy w tej chwili 11:25, a o 12:00 gruba akcja na mieście. Sparing Najman vs Bąbel, klub Scout Częstochowa - rozpoczął "El Testosteron".

Tuż pod klubem Najman zapowiedział, że będzie czekał na Boxdela, a towarzyszyła mu orkiestra, która zagrała, po tym jak "El Testosteron" otrzymał informację, że jedzie włodarz FAME MMA. Doszło do pomyłki i ostatecznie "Bąbel" nie pojawił się w klubie.

Najman skwitował to wprost. - Przepraszam was bardzo, ale to nie Bąbel, graliście na darmo. Ktoś mnie po prostu źle poinformował. Niedługo i nawet nadzieja umrze - podsumował były pięściarz.

Relacja ze sparingu Najman vs Bąbel 👊🔥 pic.twitter.com/OslPDv2aQi— Marcin Najman (@MarcinNajman) March 20, 2023