Marcin Najman nie mógł przepuścić takiej okazji. Przerażająca wizja. Zwrócił się bezpośrednio do Bońka

Ostatnie ponad pół roku to ciąg fatalnych wydarzeń wokół reprezentacji Polski. Najpierw afera premiowa w trakcie mistrzostw świata w Katarze, następnie słaby początek eliminacji do mistrzostw Europy, aż w końcu doszło do blamażu w meczu z Mołdawią i wizerunkowa porażka PZPN związana z wydarzeniami około meczowymi z Kiszyniowa. Fani mają powoli dosyć takiego obrazu polskiej piłki.

Najman apeluje do Bońka. Namawia go do powrotu

Krytyka piłkarskiej centrali wzmogła się przede wszystkim po ostatnich wydarzeniach, które zapoczątkowane zostały oświadczeniem PZPN dotyczącym obecności Mirosława Stasiaka na meczu reprezentacji Polski w Mołdawii. Stasiak to osoba zamieszana w aferę korupcyjną, która była wśród oficjeli w Kiszyniowie. Według wielu to duża rysa na wizerunku PZPN. Do sprawy odniósł się również Marcin Najman.

Zawodnik CLOUT MMA we wpisie na Twitterze zwrócił się do Zbigniewa Bońka. - Zbyszek, głupio wyszło, mógłbyś jednak jeszcze poprowadzić PZPN ze trzy może cztery lata? - zapytał zawodnik MMA. Dodał jednocześnie, że reprezentacja może mieć problemy w meczu z Wyspami Owczymi. - W takiej atmosferze, bez Glika, Grosickiego i Kownackiego z Wyspami Owczymi leżymy - wróży Najman.

Hmm… @BoniekZibi Zbyszek, głupio wyszło, mógłbyś jednak jeszcze poprowadzić PZPN ze trzy może cztery lata? W takiej atmosferze, bez Glika, Grosickiego i Kownackiego z Wyspami Owczymi leżymy🤦‍♂️🤷‍♂️— Marcin Najman (@MarcinNajman) July 15, 2023